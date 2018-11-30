شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتقدم في ترتيب «فيفا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم المنتخب الإماراتي لكرة القدم مركزين واحتل المركز 79 عالمياً، في حين حقق المنتخب المغربي قفزة كبيرة بالتقدم سبعة مراكز في التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات، الصادر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي شهد احتفاظ بلجيكا بالصدارة أمام فرنسا، بطلة العالم.

وتقدم المغرب إلى المرتبة 40 عالمياً، والثالثة قارياً، والثانية عربياً.

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