ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في ختام مهرجان اليوم الوطني للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، في ختام بطولة كأس اليوم الوطني ال47 للدولة، أمام فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في الرابعة من عصر اليوم، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وسيسبق اللقاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يلعب فريقا ذئاب الحبتور مع الفائز من رينوس ومهرة في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وأكدت إدارة نادي ومنتجع الحبتور أن النادي سيفتح أبوابه اعتباراً من الواحدة ظهراً، وسيكون الدخول بالمجان، كما ستكون هناك مفاجآت وهدايا مالية وعينية للجمهور لأصحاب الحظ السعيد.

ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى عدد كبير من المسؤولين، ومن المنتظر حضور رجل الأعمال ومؤسس مجموعة الحبتور خلف أحمد الحبتور، ولفيف من قيادات المجموعة ومحبي وعشاق اللعبة، من المواطنين والمقيمين.