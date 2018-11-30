شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات اليوم فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة الموافق 30 / 11 / 2018، مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجارى 2018 /2019 . وتشهد هذه الجولة مواجهات هامة بين كلا من الشمس مع الزمالك والصيد مع الزهور والأهلى مع أصحاب الحياد، كما يلتقى أيضا فى نفس الجولة ،الطيران مع النصر و6 أكتوبر مع سموحة سبورتنج مع هليوبوليس.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات اليوم فى دورى سيدات الطائرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .