شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء رجب يعتذر عن قيادة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم صفاء رجب المدير الفني لفريق دمنهور، باعتذاره عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. ونشر رجب اعتذاره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مرجعا السبب إلى ضعف إمكانيات النادي المادية وعدم الالتزام بصرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والجهاز المعاون في موعدها المحدد، بالإضافة إلى عدم اعتماد تعديل اللائحة المالية علي الرغم من تصدر الفريق مجموعته في ذلك الوقت وعدم وجود رغبة من مجلس الإدارة في تدعيم الفريق بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مما دفعه للتقدم بالاعتذار نظرا لتدهور النتائج بسبب الأجواء والظرواف الصعبة التي تحيط نادي دمنهور -وفقا لما قاله-.



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