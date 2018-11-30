شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية، فى قمة مصرية خالصة بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

الزمالك حسم مباراة الذهاب أمام الاتحاد

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ 16 بالبطولة العربية نجاح الأبيض فى حسم اللقاء باستاد برج العرب بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو، لذا يكفيه التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية، بينما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق الفوز للتأهل .

الزمالك يعانى من عدة غيابات أمام الاتحاد

قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة، يعانى الأبيض من غياب بعض العناصر المؤثرة فى موقعة الليلة أبرزها طارق حامد الموقوف للحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب بالإضافة إلى محمود حمدى الونش المصاب منذ فترة ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلى بالوقت الحالى لتجهيزه للمباريات .

كما تشهد صفوف الزمالك غياب محمد إبراهيم للإصابة وسيشهد التشكيل الأبيض الليلة عودة محمود عبد العزيز زيزو لوسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد حيث سيشارك بجوار التونسى المتألق فرجانى ساسى، مع وجود إمكانية للدفع بمحمد حسن لتحفظ المدرب السويسرى على أداء زيزو الدفاعى، كما سيعود محمد عبد الغنى لقيادة الدفاع بجانب الهداف محمود علاء فى ظل غياب الونش للإصابة وعدم قيد محمد عبد السلام بالقائمة العربية .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أستقر السويسرى جروس المدير الفنى للأبيض على خوض المباراة بأغلب العناصر الأساسية حيث سيتواجد كاسونجو فى خط الهجوم ويلعب الثلاثى محمود كهربا و يوسف أوباما و إبراهيم حسن فى مركز صناعة اللعب والثنائى فرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز(محمد حسن) بوسط الملعب، ويستمر عبد الله جمعة فى قيادة الجبهة اليسرى والتونسى حمدى النقاز بالجبهة اليمنى والثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى فى قلب الدفاع مع تواجد الحارس الأمين المتألق مؤخرا محمود جنش .

الغيابات تصيب الاتحاد قبل مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، لا يختلف الوضع كثيرا داخل صفوف الاتحاد السكندرى بالنسبة لكثرة الغيابات حيث سيفتقد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم عاشور الأدهم و خالد الغندور ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل و محمد جدو ومحمود علاء "بكار" .

الاتحاد يواجه الزمالك بالثنائى المعار

واستقر حلمى طولان على خوض مواجهة الزمالك بكافة اللاعبين بما فيهم الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعاران من القلعة البيضاء والذى شهدت مباراة الذهاب أزمة بسبب مشاركتهما وإعلان مسئولو ميت عقبة تغريم اللاعبان لأن عقد الإعارة يمنع مشاركتهما أمام النادى .

التشكيل الأقرب للاتحاد أمام الزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للاتحاد السكندرى أمام الزمالك مكون من : الهانى سليمان فى حراسة المرمى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد بازوكا ومحمد ناصف فى الدفاع ونور السيد وأحمد مجدى وأحمد داوودا فى وسط الملعب والثلاثى رزاق سيسية وخالد قمر وإيمانويل بنهاينى فى الهجوم .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قناة أبو ظبى الفضائية المفتوحة الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات البطولة العربية حصريا .