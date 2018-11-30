شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يعود للانتصارات بعد غياب 79 يوما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 79 يوما عن غياب الانتصارات، تمكن فريق المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، تحت قيادة مصطفى يونس من تحقيق أولى انتصاراته بالفوز علي نظيره إنبي، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

ويعد الفوز الأخير الذى حققه المصري البورسعيدي، قبل الفوز على إنبى اليوم، كان على حساب النجوم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز يوم 11 من شهر سبتمبر الماضى والذى تحقق تحت قيادة حسام حسن الذى رحل عن قيادة الفريق البورسعيدى وتولى قيادة بيراميدز ثم قاد ميمى عبد الرازق فريق المصرى قبل أن يرحل عن قيادة الفريق ليتولى مصطفى يونس بشكل مؤقت ويستطيع قيادة الفريق البورسعيدى لأول فوز بالدورى منذ رحيل حسام حسن.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة.