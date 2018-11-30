رسميا.. نهائي القرن بين بوكا جونيورز وريفربليت في "كوبا ليبرتادوريس" بمدريد

كتب محمد معتز صلاح الدين

أعلن الاتحاد الامريكي الجنوبي "الكونميبول" عن لعب مباراة نهائي القرن بين بوكا جونيورز و ريفربليت يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، في مدريد عاصمة إسبانيا، على ملعب "سنتيايجو بيرنابيو" ضمن إياب نهائي كأس "كوبا ليبرتادوريس".

وقال أليخاندرو دومينيجيز رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي "الكونميبول" إنه بعد دراسة قرر الاتحاد إقامة المباراة في اسبانيا حيث يوجد فيها أكبر عدد من الجاليات الأرجنتين وأنه قد تواصل مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لسؤاله حول إمكانية...