عواد: اللعب فى الأهلى حلم لأى لاعب.. وهذه رسالتى للشناوى

كتب رامى ناجى

كشف محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي، عن عدم وجود مفاوضات مباشرة بينه وبين النادي الاهلي للانتقال اليه في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن المفاوضات جاءت مع أحد المقربين له.

أكد عواد في تصريحات لبرنامج ملاعب أون علي قناة "أون سبورت" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، أن اللعب في الاهلى حلم لأي لاعب، مشيراً إلى أنه مازال على ذمة نادي الاسماعيلى حتي بعد انتهاء اعارته مع النادي السعودي في نهاية الموسم الجاري، وأي مفاوضات تكون من خلال إدارة الدراويش .

وعبر عواد عن سعادته بالتواجد في الدوري السعودي، مؤكداً...