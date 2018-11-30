رياضة | عاجل.. نهائي كوبا ليبرتادوريس في برنابيو 9 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نهائي كوبا ليبرتادوريس في برنابيو 9 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقام مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز على ملعب سانتياغو برنابيو العائد لريال مدريد الاسباني في 9 ديسمبر، حسب ما أفاد الخميس مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وكانت المباراة مقررة في 24 نوفمبر على ملعب مونيمنتال التابع لريفر بلايت بعد تعادل الفريقين ذهابا 2-2 على ملعب بوكا، لكنها تأجلت بسبب هجوم أنصار ريفر على الحافلة التي كانت تقل لاعبي منافسه قبل ساعات من موعد المباراة.

وحدد مكان المباراة على ملعب برنابيو وزمانها في 9 ديسمبر عند الساعة 20,30 بتوقيت غرينيتش، لكن يتعين أن يؤكد ذلك الاتحاد الاميركي الجنوبي "كونميبول" رسميا.

وذكرت أسماء عدة مدن لاستضافة المباراة منها اسونسيون، جنوى الإيطالية، بيلو هوريزونتي البرازيلية، وملعب نو كامب في برشلونة الإسبانية.

وكانت تقارير صحافية إسبانية ذكرت الخميس أن ملعب سانتياغو برنابيو قد يكون خيارا لإقامة المباراة بعد قرار اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول" إقامتها على أرض محايدة.

وكتبت صحيفة "إل باييس" على موقعها الالكتروني "حسب المصادر المطلعة على المفاوضات، أنجز الاتفاق بنسبة 90%، والطرفان يأملان بأن يكون في استطاعتهما الاعلان عنه" في وقت لاحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني والريال منحا الضوء الأخضر لاقامة نهائي المسابقة الأميركية الجنوبية الموازية لدوري أبطال أوروبا.

وكان "كونميبول" قد أعلن الثلاثاء أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين في الثامن من ديسمبر أو التاسع منه، وذلك بعدما أرجئت من موعدها المقرر السبت الماضي، اثر اعتداء مشجعي ريفر بلايت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.

وفي التاسع من الشهر المقبل، سيكون ريال على موعد لخوض مباراة على أرض هويسكا في الدوري الإسباني، ما يعني أن ملعبه الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، سيكون متوافرا للاستخدام.

وذهبت صحيفة "آس" المدريدية الى أبعد مما أوردته "إل باييس"، مؤكدة أن المباراة ستقام في 9 ديسمبر عند الساعة 20,30 ت غ.

وكان الفريقان تعادلا 2-2 في الذهاب على ملعب بوكا، قبل أسبوعين من مباراة الإياب التي كانت مقررة السبت على ملعب غريمه ريفر. الا ان تعرض مشجعي الأخير لحافلة الفريق الضيف بالرشق بالحجارة والعصي، دفع "كونميبول" لإرجاء المباراة بداية الى موعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل ترحيلها الى اليوم التالي. وقبل ساعات من موعدها الجديد الأحد، أعلن "كونميبول" إرجاءها لحين الاتفاق على موعد جديد مع الناديين.

واثر اجتماع مع مسؤولي الناديين الثلاثاء في الباراغواي، أعلن "كونيمبول" أن المباراة ستكون في 8 أو 9 ديسمبر، لكن خارج الأرجنتين.

وأبدى بوكا عدم رضاه عن تحديد موعد جديد للمباراة، لاسيما قبل البت بشأن اعتراض تقدم به الى الاتحاد الأميركي الجنوبي، يطالب من خلاله باعتباره فائزا باللقب استنادا الى مادة في قانون الاتحاد تتضمن فرض عقوبات على الفريق المذنب في حالات مماثلة، قد تصل الى اعتبار الفريق المتضرر فائزا من دون خوض المباراة.

ولم تعلن اللجنة التأديبية في "كونميبول" قرارها بهذا الشأن بعد، وسط تقارير عن احتمال قيامها بذلك لاحقا.