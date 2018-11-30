رياضة | رئيس المقاصة: جلسة مع طلعت يوسف تحسم انتقال "وحيد" للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: جلسة مع طلعت يوسف تحسم انتقال "وحيد" للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن موقف إدارة النادي من انتقال محمود وحيد لاعب الفريق إلي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمود وحيد تلقي أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، أكثرها جدية عرض النادي الأهلي". وأضاف: " سيتم عقد جلسة مع طلعت يوسف خلال الأيام المقبلة لحسم مصير اللاعب من الرحيل للنادي الأهلي من عدمه".

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