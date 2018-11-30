رياضة | الترسانة يتخطي عقبة بورتو بشق الأنفس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يتخطي عقبة بورتو بشق الأنفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة على حساب نظيرة فريق بورتو بهدف نظيف، بختام الجولة الـ 11 لدوري القسم الثاني.

خاض الترسانة المواجهة بتشكيلة تكونت من : حمادة الدسوقي، وأحمد منعم، وأحمد هشام، ومحمد مصطفى، وطارق وطني، وإبراهيم منصور، ومحمد فوزي، ومحمود شاكر، ومصطفى ناصر، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وشارك من البدلاء وليد فوزي، ورضا السيد، وزيكو،

وجاء هدف الفوز للشراكيش في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب إيهاب فؤاد، وبذلك يرتفع رصيد الفائز إلى 19 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد بورتو عند 9 نقاط بالمركز الثالث عشر.

- ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا 23 نقطة

2- نادي مصر 22 نقطة

3- كوكاكولا 21 نقطة

4- القناه 21 نقطة

5- الترسانه 19 نقطة

6- الشمس 16 نقطة

7- ج شبين 14 نقطة

8- النصر 13 نقطة

9- المريخ 13 نقطة

10- دمياط 12 نقطة

11- منتخب السويس 11 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 9 نقاط

14- أبي صقل نقطتين