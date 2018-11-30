رياضة | محمد عواد: جنش أفضل حارس مرمي في مصر حاليًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد: جنش أفضل حارس مرمي في مصر حاليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي بمستوي محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك في الموسم الحالي.

وقال "عواد" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " كان هناك فكرة مغلوطة عن جنش بأنه لا يتحمل مسؤولية وحارس مُهرج، ولكنه أثبت العكس للجميع هذا الموسم ويقدم مستويات رائعة رفقة الزمالك".

وأضاف: " جنش أصبح أفضل حارس مرمي في مصر حاليًا، و اتمني استمراره على نفس مستواه والحصول على فرصة مع منتخب مصر في المرحلة المقبلة".