رياضة | بمشاركة وردة.. تشيلسي يسحق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة وردة.. تشيلسي يسحق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشيلسي حقق الفوز الخامس على التوالي في المجموعة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن باتي بوريسوف صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع باوك في نفس عدد النقاط لكنه يتفوق بفارق الأهداف.
عمرو وردة شارك بديلاً في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني لكنه لم ينجح في صناعة الخطورة على مرمى تشيلسي الذي سجل هدفين في كل شوط.
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