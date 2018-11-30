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رياضة | بمشاركة وردة.. تشيلسي يسحق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة وردة.. يسحق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللاعب المصري عمرو وردة مع فريقه باوك اليوناني في الخسارة القاسية أمام تشيلسي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية عشر في بطولة الدوري الأوروبي.

تشيلسي حقق الفوز الخامس على التوالي في المجموعة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن باتي بوريسوف صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع باوك في نفس عدد النقاط لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

عمرو وردة شارك بديلاً في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني لكنه لم ينجح في صناعة الخطورة على مرمى تشيلسي الذي سجل هدفين في كل شوط.

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