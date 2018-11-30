رياضة | الشباب السعودي يؤكد على سلامة "هتان باهبري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يؤكد على سلامة "هتان باهبري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي الشباب السعودي، على سلامة نجم الفريق الأول، هتان باهبري، بعد حالة الدوخة التي شعر بها عقب مباراة الليوث أمام الاتفاق.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع "تويتر" ما يلي: "أثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب هتان باهبري وذلك بعد تعرضه لحالة دوخة وإجهاد بعد نهاية المباراة نقل بعدها إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، وذلك تحت إشراف الراعي الطبي عيادة فزيوتريو".

وتعادل الشباب مع نظيره الاتفاق إيجابيًا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.