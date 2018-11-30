رياضة | الأهلي يمنع أنطوي من الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يمنع أنطوي من الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، موقف الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق من الاستمرار مع المقاصة من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " جون أنطوي مستمر مع مصر المقاصة ولن يرحل في فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف: " عقد انتقال اللاعب من الأهلي، يتضمن بند يمنع انطوي من الرحيل عن الفريق الفيومي في منتصف الموسم إلا بعد دفع 500 ألف دولار غرامة، ونحن ليس مضطرين لذلك، خاصة وأن أنطوي هداف الفريق حاليًا ونحتاج جهوده".

وأتم: " أنطوي بالفعل تلقي الكثير من العروض داخل وخارج مصر ومن ضمنها عرضًا من نادي الزمالك، للحصول على خدماته"، مشددًا أن اللاعب مستمر مع المقاصة.