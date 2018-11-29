شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» يقود هجوم الأهلى أمام بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت عودة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، للفريق في مواجهة بتروجت، المقررة غداً السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.

وقال خالد محمود طبيب الفريق، إن اللاعب شارك بقوة في المران الجماعى، بعد تعافيه من تورم وجه القدم.

وأوضح أن اللاعب تمكن أمس من ارتداء حذاء الكرة بعد تخلصه من ورم وجه القدم وبات لائقًا من الناحية الطبية. يأتى هذا في الوقت، الذي أجرى فيه صلاح محسن أشعة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة المقاولون الأخيرة وأثبتت إصابته بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة. وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 5 أسابيع، لتنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة. فيما خاض النيجيرى جونيور أجايى تدريبات خفيفة بالكرة، على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم الخميس.

وقام طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل بالفريق، بمتابعة أجايى خلال خوض بعض الوحدات التدريبية التأهيلية التي تأتى في ختام برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

كان أجايى قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلى للركبة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. يأتى هذا في الوقت الذي انتظم فيه وليد سليمان، ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، في مران الفريق صباح أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان «سليمان» قد غاب عن التدريبات الجماعية، أمس الأول، بسبب حصوله على راحة، حيث اكتفى بأداء تدريبات خفيفة (استشفائية) في «الجيم»، بينما تغيب أزارو عن تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية؛ بسبب إصابته بتورم في وجه القدم. وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الذين شاركوا في مباراة المقاولون مرانا خفيفا. وأدى الأساسيون تدريبات خفيفة بالكرة أعقبها خضوعهم لبعض الوحدات البدنية قبل استكمال المران في «الجيم» وذلك في إطار البرنامج البدنى الموضوع لهم عقب المباراة. وسادت حالة من الارتياح، بعدما انتظم عمرو السولية في مران الفريق الجماعى أمس.

وتعافى السولية من الإصابة في الرباط الخارجى لمفصل الكاحل والتى تعرض لها في مباراة الترجى التونسى في إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا. وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن جاهزيته بمشاركته في التدريبات الجماعية اليوم.