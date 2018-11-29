شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل التعافى ويتقدم مركزين فى تصنيف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب الوطنى رحلة التعافى بعدما تقدم مركزين ليحتل المركز الـ«56» عالمياً و«الثامن» أفريقياً فى التصنيف الشهرى الذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، أمس، بعد نجاحه فى تحقيق الفوز على تونس 3-2 فى المباراة التى جمعتهما منتصف نوفمبر الجارى ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. وأصبح الفراعنة فى الترتيب الثامن أفريقياً، بينما تراجع منتخب تونس، بعد تصدُّره تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية، باحتلاله المركز الـ22 على العالم الشهر الماضى، تراجع إلى المركز الـ26، ليحتل المرتبة الثانية أفريقياً، بعد السنغال «23»، لكنه ظل الأول عربياً، وحل المنتخب المغربى فى المركز الـ40، والثالث أفريقياً، والثانى عربياً.

وعلى الصعيد العالمى، واصل المنتخب البلجيكى انفراده بصدارة التصنيف الشهرى لـ«فيفا»، وتَصَدّر «الشياطين الحمر» تصنيف نوفمبر الجارى، بفارق نقطة واحدة فقط عن فرنسا، بواقع 1727 نقطة مقابل 1726 للديوك، وبذلك ظل الفارق نقطة واحدة بين المنتخبين، للشهر الثانى على التوالى، وظل المنتخب البرازيلى فى المركز الثالث، بينما جاء المنتخب الكرواتى رابعاً، ثم إنجلترا فى المركز الخامس، وتقدم المنتخب البرتغالى مرتبة واحدة من المركز السابع إلى السادس، وتراجعت أوروجواى إلى المركز السابع، ثم سويسرا فى المركز الثامن، يليها منتخب إسبانيا فى المركز التاسع، والدنمارك فى المركز العاشر.

من ناحية أخرى، يبحث خافيير أجيرى، المدير الفنى، عن خوض مباراة ودية قبل معسكر مارس المقبل لرغبته فى تجربة العناصر الجديدة التى لم تسبق مشاركتها فى المباريات الرسمية للمنتخب بهدف ضخ دماء جديدة قبل الأمم الأفريقية. ويواجه «أجيرى» أزمة فى تحديد موعد للودية لعدم وجود فترة توقف دولى، فضلاً عن رفض لجنة المسابقات تأجيل أى مباريات قبل مارس المقبل بداعى ضغط جدول المباريات.

ويُنتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لبحث مشكلة المباريات الودية وبرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

من جانبه، أكد هانى رمزى، المدرب المساعد للمنتخب، أن تقدم المنتخب مركزين خطوة جيدة نحو العودة إلى المراكز المتقدمة فى التصنيف، ودليل على نجاح الفترة الماضية، التى شهدت انتصارات متتالية للمنتخب أسهمت فى تعديل وضعه فى التصنيف.