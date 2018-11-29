شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى «زعيم أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لحق الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، بالبولندى روبرت ليفاندوفسكى هداف بايرن ميونيخ الألمانى فى صدارة ترتيب هدافى مسابقة دورى أبطال أوروبا فى كرة القدم برصيد 6 أهداف لكل منهما. وسجل ميسى، أمس الأول، هدف فريقه الأول فى مرمى مضيفه إيندهوفن الهولندى (2-1)، وعزز بذلك موقعه فى المركز الثانى فى سجل أفضل هدافى المسابقة برصيد 106 أهداف، لكن الفارق لايزال كبيرا مع المتصدر، غريمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، صاحب 121 هدفا.

واستفاد لاعبان من هذه الأمسية للصعود إلى المركز الثالث بأربعة أهداف لكل منهما، الفرنسى أنطوان جريزمان مسجل الهدف الثانى لأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مرمى موناكو الفرنسى وانتهى اللقاء بهدفين دون رد، والبرازيلى نيمار، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسى، مسجل الهدف الثانى فى مرمى ليفربول الإنجليزى.

واهتمت الصحف الإسبانية، بالنجم الأسطورى، ليونيل ميسى، بعد ليلة تألقه مع فريقه البرسا، وعنونت صحيفة «سبورت»، قائلة: «ميسى هداف الأبطال افتتح التسجيل لفريق برشلونة وبيكيه يوقع على ضمان الصدارة.. عثمان ديمبلى يعود للتشكيلة الأساسية».

وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، «الزعيم ميسى.. ليو يضمن المركز الأول فى المجموعة بتسجيله لهدف رائع وصناعة هدف بيكيه.. الحظ ساند برشلونة بعدما منح لاعبيه العديد من الفرص التهديفية لنجوم إيندهوفن».