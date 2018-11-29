شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تفتح النار على اللاعبين بعد الهزيمة أمام سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت جماهير ليفربول الإنجليزى النار على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2/1، أمس الأول، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة دورى أبطال أوروبا.

تجمد رصيد الريدز عند 6 نقاط فى المركز الثالث، مقابل 8 نقاط لباريس سان جيرمان، و9 نقاط لنابولى متصدر المجموعة.

وشن جمهور ليفربول هجومًا حادًا على اللاعبين بسبب الأداء الباهت أمام سان جيرمان، لاسيما وأن الفريق الإنجليزى خسر مبارياته الثلاث خارج أرضه. وحسب صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، فإن الكثير من مشجعى ليفربول أبدوا غضبهم من أداء الفريق أمام النادى الباريسى، إلى جانب خوفهم من عدم التأهل إلى دور الـ16.

فى نفس السياق، حصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، المنتخب الوطنى، على تقييم سيئ أمام سان جيرمان، بعدما شارك فى المباراة أساسيًا ولعب اللقاء كاملًا.

وحسب شبكة «هوسكورد» العالمية، حصل «صلاح» على 6.2/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 80%، وفاز فى المراوغات مرة واحدة فقط، ولمس الكرة 36 مرة.

وفقد «صلاح» الاستحواذ على الكرة 3 مرات، وصوب أربع تسديدات خلال مشاركته، اثنتان خارج المرمى، واثنتان تم اعتراضها من قِبل الخصم، وفشل فى التصويب تجاه المرمى.

من جانبها، قالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «نيمار يقهر ليفربول فى حديقة الأمراء.. والريدز بحاجة إلى الفوز على نابولى للتأهل إلى دور الـ16»، موضحة أن كلوب فشل فى الفوز خارج أرضه خلال المباريات الثلاث للفريق فى دور المجموعات.