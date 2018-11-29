شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع نظيره الاتحاد السكندرى، على ملعب «بتروسبورت»، فى السابعة مساء الغد، ضمن إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز الأبيض بنتيجة 1/0، أحرزه كاسونجو بملعب برج العرب، حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يحتاج زعيم الثغر للفوز للتأهل للدور المقبل. تقابل الفريقان من قبل 148 مباراة، فاز الزمالك 94 بينما فاز الاتحاد السكندرى 20 مرة، وتعادلا فى 34 لقاء سجل الفارس الأبيض 251 هدفًا، بينما تمكن زعيم الثغر من هز شباك القلعة البيضاء 97 مرة.

هداف الزمالك عبر تاريخ مواجهة الفريقين جمال عبدالحميد برصيد 8 أهداف فى شباك الاتحاد، بينما يعد محمود ديدا هداف زعيم الثغر برصيد 8 أهداف أيضا. يدخل الزمالك اللقاء منتشيًا بفوز عريض على الجونة، فى الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز، بنتيجة 3/0، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة. يسعى أبناء القلعة البيضاء إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التى حققوها خلال المباريات الماضية من أجل زيادة الثقة لدى اللاعبين والجماهير فى الفترة المقبلة.

تأهل الزمالك لدور الـ16 بالبطولة العربية بعدما تخطى عقبة القادسية الكويتى فى دور الـ32 بالبطولة العربية بالتعادل سلبيا فى القاهرة والتعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق بالكويت. يتطلع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، إلى اللعب على الجبهات لاستغلال مهارات وسرعات الثنائى إبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، إلى جانب اللعب من العمق عن طريق يوسف إبراهيم «أوباما».

يدخل الزمالك بتشكيل يتكون من، فى حراسة المرمى محمود عبدالرحيم «جنش»، وأمامه حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبد الله جمعة، فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز، يوسف إبراهيم «أوباما»، إبراهيم حسن، محمود عبدالمنعم «كهربا»، كاسونجو كابونجو.

على الجانب الآخر، يرفع الاتحاد السكندرى شعار التحدى لرغبته فى تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور ربع النهائى بالبطولة، حيث يدرك الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان واللاعبين مدى أهمية اللقاء.

يرغب زعيم الثغر فى تحقيق الفوز لرد الاعتبار بعد الخسارة مرتين فى مواجهة الزمالك هذا الموسم الأولى فى افتتاح الدورى وبخسارة كبيرة هزت أرجاء الثغر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد والثانية فى مباراة الذهاب للبطولة العربية التى أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الزمالك بهدف كاسونجو.

ركز طولان خلال الفترة الماضية على زيادة معدل تركيز اللاعبين، وبدأ التحضير مبكرًا لمواجهة الزمالك، وتحفيظ اللاعبين نقاط القوة والضعف داخل الفريق الأبيض، للفوز بالمباراة.

يدخل فريق الاتحاد السكندرى اللقاء بتشكيل يتكون من، فى حراسة المرمى، الهانى سليمان، وأمامه محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف، نور السيد، أحمد مجدى، أحمد داودا، رزاق سيسيه، خالد قمر، إيمانويل بناهينى.