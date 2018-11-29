شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض «بيكلى» لضمه فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادى سموحة فى مفاوضات قوية مع الإثيوبى شيملس بيكلى، صانع ألعاب بتروجت من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق السكندرى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، يذكر أن عقد بيكلى ينتهى مع بتروجت بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقد دخل عدد من الأندية الخليجية فى مفاوضات مع وكيل اللاعب من أجل استقطابه خلال الفترة المقبلة فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها اللاعب مع النادى البترولى.

وجاء تفاوض مسؤولى سموحة مع اللاعب بعد طلب طارق يحيى المدير الفنى للفريق من مجلس الإدارة سرعة حسم الصفقة، خاصة أن يحيى من أفضل المدربين الذين يتعاملون مع بيكلى، وظهر هذا بشكل رائع خلال فترة تولى طارق يحيى الإدارة الفنية لفريق بتروجت، حيث ظهر بيكلى فى أعلى مستويات له خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، كشف مصدر بالفريق السكندرى أن مجلس الإدارة رفض إجراء صفقة تبادلية مع الزمالك ينتقل بمقتضاها محمود عبدالعاطى دونجا لاعب وسط الفريق إلى النادى السكندرى على سبيل الإعارة بجانب مقابل مالى يتم تحديده من أجل حصول الأبيض على خدمات ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة.

ويفضل مسؤولو نادى سموحة عرض مبلغ مالى على الزمالك من أجل استعارة دونجا حتى نهاية الموسم الحالى دون الدخول فى صفقات تبادلية بشأن الاستغناء عن ياسر إبراهيم.

كان مسؤولو الزمالك قد رفضوا الطلبات المادية التى حددها نادى سموحة للاستغناء عن خدمات ياسر إبراهيم خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وطلب مسؤولو سموحة تقاضى 30 مليون جنيه نظير الموافقة على انتقال ياسر إبراهيم لصفوف الزمالك فى يناير المقبل.

ويرى مسؤولو الزمالك أن القيمة المالية التى طلبها نادى سموحة للاستغناء عن ياسر إبراهيم مبالغ فيها للغاية بعدما شهدت الساعات الماضية دخول الأبيض فى مفاوضات مع النادى السكندرى لاستطلاع الرأى بخصوص انتقال ياسر إبراهيم للنادى الأبيض.