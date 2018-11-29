شكرا لقرائتكم خبر عن صغار سناً.. كبار فناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز فى نيل الفرص.. وإذا أردت أن تكون مطرقة فاضرب، وإذا رضيت أن تكون سندانا فتحمل» كل يوم تثبت تلك المقولة وهذه الكلمات العذبة صحتها فى كل نواحى الحياة وخاصة كرة القدم، فالفرصة تأتى مرة واحدة للاعب فى بداية مشواره الكروى، من يتشبث بها يفز ويتألق ويصنع المستحيل، أما من يترك فرصته تمر أمام أعينه دون أن يحرك ساكنًا فلن تعود له مرة أخرى وسيكون هو الخاسر بالتأكيد.

يكتظ الدورى المصرى هذا الموسم بالكثير من المواهب الشابة التى لفتت الأنظار وتشبثت بفرصتها للتواجد والتألق وسط الكبار، ويعتبر محمد رضا، لاعب وادى دجلة، أصغر لاعبى الدورى بالموسم الحالى ويبلغ من العمر (17 عامًا، 8 أشهر، 22 يومًا)، يليه محمد صبحى لاعب بتروجيت (19 عامًا، 3 أشهر، 27 يومًا)، ويأتى فى المرتبة الثالثة عمر أحمد ميرا، لاعب المقاولون، صاحب الـ(19عامًا، 6 أشهر، 4 أيام)، يليه عمر ناصر، مهاجم ذئاب الجبل (19 عامًا، 6 أشهر، 9 أيام)، خامس اللاعبين الصغار الإيفوارى رزاق سيسيه (19 عامًا، 7 أشهر، 20 يومًا)، يليه محمد متولى، لاعب سموحة، والبالغ عمره (19 عامًا، 7 أشهر، 1 يوم).

ومن أبرز النجوم الصغار الذين تألقوا فى الدورى المصرى بالموسم الحالى، صلاح محسن، مهاجم الأهلى الشاب، صاحب الـ19 عامًا، والذى تألق بشكل لافت للأنظار هذا الموسم بعدما حصل على فرصة المشاركة مع المارد الأحمر، ولعب «محسن» 6 مباريات بواقع (195 دقيقة لعب)، ونجح فى تسجيل هدفين مع فريقه.

ويأتى فى المرتبة الثانية ضمن أبرز المتألقين فى الدورى هذا الموسم، الإيفوارى رزاق سيسيه نجم الزمالك السابق والمُعار حاليًا ضمن صفوف فريق الاتحاد السكندرى، وشارك مع زعيم الثغر فى 15 مباراة، بواقع (1181 دقيقة لعب)، سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف ساعد بها فريقه فى تحقيق الانتصارات واحتلال المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

أما ثالث أبرز المتألقين الصغار فى الدورى المصرى، فهو السنغالى إبراهيما نداى مهاجم وادى دجلة صاحب الـ20 عامًا، وأحد أفضل المحترفين الأجانب بالدورى هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه فى 15 مباراة، بواقع (1350 دقيقة لعب)، وسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف.