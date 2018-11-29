حقق فريق أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، فوزا كبيرا على مضيفه فورسكلا بولتافا الأوكرانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، فى العاصمة كييف، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للدورى الأوروبى “يوروباليج”.

شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يشارك فى فوز أرسنال على فورسكلا بثلاثية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .