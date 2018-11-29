شكرا لقرائتكم انبى يبحث عن مدرب جديد بدلا من خالد متولى .. وعلى ماهر الاقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش مجلس إدارة إنبى، ملف المدير الفنى الجديد للفريق وتتوالى المباحثات فى الساعات المقبلة لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الملف ويعد على ماهر نجم الأهلى السابق والمدير الفنى السابق لسموحة الأقرب لقيادة الفريق البترولى بعد رحيل خالد متولى.

فيما طرح أحد وكلاء المدربين، اسم مدرب جزائرى لم يتم الكشف عن هويته، إلا إن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو تنصيب على ماهر مديرا فنيا للفريق البترولى وسيتم اتخاذ القرار النهائى فى الساعات المقبلة.

كان مجلس إدارة إنبى قد وجه الشكر لخالد متولى بعد الخسارة اليوم من المصرى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.