شكرا لقرائتكم بنزيما يكشف أهمية فوز الريال بكأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن الفريق الملكى سيذهب للمشاركة فى كأس العالم للأندية، من أجل التتويج باللقب للعام الثالث على التوالى.

وتحدث بنزيما خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا "نحن محظوظون لاننا سنلعب هذه البطولة (كأس العالم للأندية)، سنقدم كل ما لدينا للفوز بالكأس، سنذهب هناك ولدينا هدف واحد فقط وهو الفوز، من اجل الثقة ومن اجل ريال مدريد الذي يفوز بالبطولات دائماً، نريد تحقيق هذه البطولة"

من جانبه، قال توني كروس لاعب ريال مدريد "الفريق الملكي يلعب فى أي بطولة من أجل الفوز فقط، وهو ما سنذهب لتحقيقه في مونديال الأندية".

من جهته قال المدافع رافائيل فاران، "أنا مُتحمس جداً للبطولة وسعيد للوصول لها، لتصل لهذه البطولة يجب ان تكون بطلاً لاوروبا، انها بطولة صعبة لكن نريد تحقيقها ، لم يسبق لأحد تحقيق هذه البطولة ثلاثة مرات على التوالى ونريد تحقيق شيء تاريخى".



تونى كروس

رافائيل فاران