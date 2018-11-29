شكرا لقرائتكم ميلان يقلب الطاولة على ديدلانجى وتأهل ريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ميلان فوزا صعبا وغاليا على ضيفه ديدلانجى بطل لوكسمبورج، بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سان سيرو" بالجولة الخامسة من المجموعة السادسة للدورى الأوروبى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجايى 1-1، حيث تقدم ميلان عبر المهاجم الشاب باتريك كوتورنى فى الدقيقة 24، قبل أن يتعادل دومينيك ستونز لبطل لوكسمبورج فى الدقيقة 39.

وفى الشوط الثانى تقدم ديدلانجى بالهدف الثانى فى مفاجأة كبيرة، بالدقيقة 49 عن طريق ديفيد تورييل، قبل أن يسجل ميلان التعادل فى الدقيقة 66 عبر ستيلفيو لاعب ديدلانجى فى مرماه، وفى الدقيقة 70 يسجل التركى كالهان أوجلو هدف الروسنييرى الثالث.

فى الدقيقة 78 يسجل ميلان الثالث مرة أخرى بالنيران الصديقة عبر اللاعب توم شنيل فى مرماه، وسجل فابيو بورينى الهدف الخامس فى الدقيقة 81.

وفى نفس المجموعة حقق ريال بيتيس الإسبانى الفوز على أولمبياكوس اليونانى 1-0 احرزه سيرخيو كاناليس فى الدقيقة 39.

بتلك النتيجة تأهل ريال بيتيس إلى دور الـ32، بعد أن ارتفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما يأتى ميلان ثانيا برصيد 10 نقاط، وسيواجه أولمبياكوس صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط فى الجولة الأخيرة لتحديد المتأهل الثانى.



الاحتفال بالهدف

هدف ديدلانجى الأول

فرحة الهدف الأول