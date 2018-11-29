7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها فوز المصرى على إنبى بنتيجة 3-1 وصعوده للمركز العاشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

المصرى يفوز على انبى 3-1 ويصعد للمركز العاشر في الدورى

تمكن فريق المصري البورسعيدي من الفوز علي نظيره إنبي ، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

الأهلى يُجدد عقد مؤمن زكريا بعد مواجهة بتروجت

أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى أن هناك جلسة مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب لقاء بتروجت، المقرر له يوم السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.

سيد عبد الحفيظ يطير لألمانيا لإنهاء ملف مدرب الأهلى الجديد مع الخطيب

يطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اليوم، الخميس إلى ألمانيا، لعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى، تمهيداً للإعلان عن أسم مدرب فريق الكرة الأول الجديد، والذى سيخلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق والذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

جروس يستبعد حفنى وأحداد ومدبولى من قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

أختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ، قائمة لاعبيه لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ16 للبطولة العربية على ملعب بتروسبورت .

الزمالك يتسلم دعوات مواجهة الاتحاد السكندرى

تسلم مسئولو الزمالك، اليوم الخميس، الدعوات الخاصة بحضور الجماهير لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال".

مشقة رحلة بوروندي تجبر فييرا على الراحة 72 ساعة في الإسماعيلي

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الانتصار على بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” بهدف نظيف بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

على ماهر الأقرب لقيادة إنبى خلفا لخالد متولى ومرشح جزائرى

ناقش مجلس إدارة إنبى، ملف المدير الفنى الجديد للفريق وتتوالى المباحثات فى الساعات المقبلة لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الملف، ويعد على ماهر نجم الأهلى السابق والمدير الفنى السابق لسموحة الأقرب لقيادة الفريق البترولى بعد رحيل خالد متولى.