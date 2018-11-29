شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 29 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم، الخميس، الموافق 29 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة بتروجت بعد غد السبت فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلي يذبح "عجل" لفك النحس قبل مواجهة بتروجت

ذبح لاعبو الأهلي عجلا قبل انطلاق المران الصباحى صباح اليوم، الخميس، لفك النحس بعد سلسلة النتائج السلبية التى يحققها الفريق أفريقياً وعربياً ومحلياً، وآخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى بطولة الدورى العام، ووزع لاعبو الأهلي اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل.

120 ألف دولار شهرياًَ تُقرّب الأورجوياني كاريتيو من تدريب الاهلي

رصدت إدارة النادي الاهلي 120 ألف دولار شهرياً للتعاقد مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، لتدريب الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخسارة الافريقية والسقوط العربي.

وفي هذا الشأن، علمت ”الخليج 365” أن إدارة الاهلي اقتربت من التعاقد المدرب الأورجوياني الذى سبق له تدريب النصر السعودي وابدى مرونة لتدريب المادر الأحمر بعدما وصل العرض الأهلاوي لـ120 ألف دولار.

شاهد.. صالح جمعة بقميص الأهلي لأول مرة بعد فسخ عقده مع الفيصلى السعودى

ظهر صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، بقميص فريقه لأول مرة منذ رحيله لصفوف الفيصلى السعودى على سبيل الإعارة، وبعد عودته لاستكمال تعاقده مع الفريق الأحمر، على هامش المران الصباحي المقام اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.

وأدى صالح جمعة تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، فى إطار برنامجه التأهيلى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

وليد سليمان يعود لتدريبات الأهلى.. وترافولتا يحضر المران

انتظم وليد سليمان لاعب الأهلى فى مران فريقه الجماعى، اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، وحصل وليد سليمان على راحة من مران فريقه بالأمس، عقب مواجهة المقاولون العرب، والتى خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف لأحمد على.

كما شهد المران حضور شريف عبد المنعم لاعب الأهلى السابق الشهير بـ"ترافولتا"، وحرص على مصافحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبى الفريق.

رسمياً.. الأهلى يفتقد صلاح محسن شهراً ونصف بسبب الإصابة

أثبتت الأشعة التى أجراها صلاح محسن، مهاجم الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الثانية، بعد إصابته فى مواجهة المقاولون العرب.

وتأكد غياب صلاح محسن عن تدريبات ومباريات الأهلي لمدة لن تقل عن شهر ونصف.

الأهلى يؤكد جاهزية وليد أزارو الطبية بعد نجاحه فى ارتداء الحذاء

أكد خالد محمود طبيب الأهلى جاهزية المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لمواجهة بتروجت من الناحية الطبية، بعد نجاحه في ارتداء الحذاء ، عقب تعذر ذلك على مدار الأيام الماضية لوجود تورم في وجه قدمه.

وشارك أزاور فى مران الأهلي اليوم، والذي اقيم على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة.