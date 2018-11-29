شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: لازمنى سوء حظ غريب مع المصرى.. وأتمنى استمرار الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إسلام عيسى، لاعب المصري البورسعيدي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قال عيسي فى تصريحات لـ قناة أون سبورت، إنه تحمل الكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية خصوصا أنه كان يلازمه سوء حظ غريب، مؤكدا أنه يتمنى أن يعود الفريق البورسعيدى لمكانته الطبيعية فى الدوري خلال الفترة القادمة.

أضاف عيسى أنه سعيد باستعادة حاسته التهديفية بتسجيله الهدف الثانى للمصرى فضلا عن صناعته للهدف الثانى، مشيرا إلى انه يتمنى استمراره على هذا المستوى الجيد وإسعاد جماهير بورسعيد.

أكد عيسى أنه يحترم رؤية مصطفى يونس المدير الفنى المؤقت للمصري بعدم الدفع به أساسيا فى المباريات دون غضب أو تذمر ،مشيرا إلى أن ثقته فى نفسه كبيرة وعند نزوله إلى أرض الملعب سيحرز اهدافا وسيساهم فى فوز فريقه.