شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على السعودية 8 / 0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز علي منتخب السعودية بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بصالة استاد القاهرة، التى أقيمت اليوم الخميس، سجل أهداف منتخب مصر كل من بلال السيد أربع أهداف ومؤمن حمدان هدفين ويوسف محسن هدفين.

وخاض المنتخب الوطنى المباراة بثمانية لاعبين صاعدين من منتخب الشباب صاحب البرونزية الأولمبية ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة هشام صالح و نادر رشاد لإعداد فريق قوي لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية التي تبدأ في أبريل القادم .