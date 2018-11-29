ترند الموجز| طقس سيء خلال ساعات..ورانيا يوسف تشعل الغضب بإطلالاتها..وفرص صعود ليفربول..وموعد قمة الزمالك والاتحاد بالبطولة العربية

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "رياح وأتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة، عاصفة غضب على "السوشيال ميديا" بعد إطلالة "رانيا يوسف" الصادمة، وفرص تأهل ليفربول لدور الـ16.. وتصريحات نارية من كلوب، وموعد مباراة الزمالك والاتحاد في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها.. وتشكيل جروس، و"الخطيب" يعلن اسم المدرب الجديد.. ورسالة من "مؤمن زكريا" تحسم الجدل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"رياح وأتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد أن طقس الجمعة، سيكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلاً.

وأضافت الهيئة في بيان لها على الفيس بوك: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلي مدينتي حلايب وشلاتين".

أما الرياح تكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة للبحر المتوسط والأحمر، ستكون حالتهما من معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة بالمحافظات:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15

مطروح العظمى 20 والصغرى 13

سوهاج العظمى 23 والصغرى 13

قنا العظمى 25 والصغرى 14

أسوان العظمى 27 والصغرى 15 (رابط الخبر)

عاصفة غضب على "السوشيال ميديا" بعد إطلالة "رانيا يوسف" الصادمة: ده مايوه مش فستان! (فيديو وصور)

أثارت الفنانة رانيا يوسف، عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ40.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة.

وتصدر هاشتاج #رانيا_يوسف، ترند موقع تويتر، وجاءت التعليقات ساخرة وغاضبة من الفستان. (رابط الخبر)

شاهد إطلالة راينا يوسف

ترتيب مجموعة "الموت".. وفرص تأهل ليفربول لدور الـ16.. وتصريحات نارية من كلوب

تلقى ليفربول الإنجليزي، خسارة صادمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف، على ملعب الأخير بحديقة الأمراء، فى إطار مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح ورفاقه بشكل باهت طوال اللقاء، ولم يمثلوا أي خطورة على مرمى العملاق بوفون حارس باريس سان جيرمان.

ووضع ليفربول نفسه في "حسبة برمة" وأصبحت نسبة خروجه من دور المجموعات كبيرة، خاصة أنه سيواجه نابولي الإيطالي، المنظم دفاعيا" على ملعب آنفيلد، في الجولة الأخيرة، فيما سيلعب باريس ضد النجم الأحمر.

ترتيب مجموعة الموت

وبعد خسارة ليفربول، تراجع للمركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما تصدر نابولي الترتيب بـ9 نقاط، يليه سان جيرمان بـ8 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي النجم الأحمر الصربي بـ4 نقاط.

فرص تأهل ليفربول

قواعد الاتحاد الأوروبي للفصل بين الفرق المتساوية في دور المجموعات كالتالي:

1- النقاط في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

3- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بينالأندية المتساوية.

4- الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

وبناء عليه فإن فرص صعود ليفربول لدور الـ16في الحالات التالية:

1- فوز ليفربول علي نابولي بنتيجة 1-0.

2- في حالة تسجيل نابولي أي أهداف يجب على ليفربول الفوز بفارق هدفين.

ملحوظة: في الحالتين السابقتين يجب أن يفوز باريس علي النجم الأحمر.

3- في حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، يصعد ليفربول ويتصدر المجموعة إذا فاز على نابولي بأي نتيجة.

تصريحات نارية من كلوب

من جانبه، علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على الخسارة من باريس، قائلا: "أظن أن ما سأقوله سيكون عنوان الصحف، ولكن عدد مرات إيقاف اللعب لم يكن شيئا جيدا بالنظر إلى عدد البطاقات الصفراء التى تحصلنا عليها من جانب الحكم، سيبدو الأمر وكأننا جزارين، حصلنا على 5 أو 6 بطاقات صفراء وهذا شىء مجنون".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "كانت لدينا الفرص لنتصرف بشكل أفضل في اللمسة الأخيرة ولكننا لم نفعل ذلك، كانت هناك العديد من اللقطات التي كانت ستغير المباراة بقرارات أفضل، هذا سبب الهزيمة، لقد سجلوا هدفان وسجلنا هدف وقراراتنا لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن لقاء نابولي المصيري: "ننتظر دعم الجماهير فى أنفيلد، نابولى منافس قوى وظهر أمامنا بشكل جيد، أمامنا بعض المباريات الأخرى قبل مواجهة نابولى، علينا أن نصنع ليلة خاصة بالنسبة لنا".(رابط الخبر)

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها.. وتشكيل جروس

يستضيف ملعب بتروسبورت، بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة، لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

وكان لقاء الذهاب في الإسكندرية، قد انتهى بفوز الزمالك على الاتحاد بهدف، سجله كاسونجو كابونجو، مما يعني أن التعادل بأي نتيجة يكفي لتأهل الفريق الأبيض، أما زعيم الثغر فيحتاج للانتصار بفارق هدفين.

قائمة الزمالك

وفي سياق متصل أعلن السويسري كريستيان جروس، قائمة الزمالك، استعدادا لمواجهة الاتحاد، وجاءت كالتالي:

محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد فى حراسة المرمى ومحمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو فى خط الدفاع وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى فى وسط الملعب والثنائى عمر السعيد وكاسونجو بالهجوم .

فيما استبعاد محمود حمدي الونش للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى و محمود عبد العاطى دونجا وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.

تشكيل الزمالك

ومن المنتظر أن يبدا جروس بتشكيل مكون من:

محمود جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

كابونجو كاسونجو

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة على فضائية "أبو ظبي الرياضية" المفتوحة.

تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات

12226 أفقي - ترميز 27500 (رابط الخبر)

"الخطيب" يعلن اسم المدرب الجديد.. ورسالة من "مؤمن زكريا" تحسم الجدل

بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا، يعود محمود الخطيب رئيس الأهلي، للنادي الإثنين المقبل، تمهيدا للإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، وخروجه من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأهلي في حضور الخطيب، للكشف عن اسم المدير الفني الأجنبي الجديد، بجانب مناقشة ملف الصفقات الجديدة، التي سيبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وواصل فريق الأهلي سلسلة نتائجه السلبية، وخسر منذ أيام أمام المقاولون العرب، في الدوري بهدف دون رد، مما أثار غضب الجماهير الحمراء.

جدير بالذكر أن الخطيب، خضع مؤخرا، لجراحة ناجحة في ألمانيا لإزالة ورم على الرقبة يضغط على الحبل الشوكي.

مؤمن يقترب من التجديد

وفي سياق متصل، أعلن مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، عن اقتراب تجديده للنادي الأحمر، بعد الضجة الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية حول مستقبل اللاعب.

ونشر زكريا صورة له رفقة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالأهلي عبر موقع التواصل "انستجرام" وكتب قائلا :"قادم بقوة معاك يا أهلي إن شاء الله"، في إشارة إلى بقائه في القلعة الحمراء.

وكان سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، قد أكد أن هناك جلسة مع مؤمن زكريا، عقب لقاء بتروجت، السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده. (رابط الخبر)