سانتياجو برنابيو يستضيف السوبر كلاسيكو

استقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على اختيار ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، لاستضافة إياب نهائي كأس "ليبرتادوريس" الذي سيجمع ريفر بليت أمام ضيفه بوكا جونيورز.



وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، اليوم الخميس، أن الاتحاد استقر على يوم 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لإقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.



وتقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة 4.30 بتوقيت الأرجنتين (10.30 بتوقيت مكة المكرمة).



وتستضيف إسبانيا في هذا التوقيت، أحد الأعياد التاريخية لمدريد، وهو ما يزيد فرصة تسويق المباراة جيدا، لأنها ستستقبل سياحا من مختلف أنحاء العالم.



وأبلغ (كونميبول) اليوم رسميا حكومة إسبانيا برغبته في إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بملعب سانتياجو برنابيو.



وذكرت مصادر من حكومة مدريد، أن الاقتراح جاء خلال لقاء عقد مساء اليوم، بمقر الحكومة مع مسؤولين من قوات الأمن وممثلي ريال مدريد مالك الملعب وأفراد من (فيفا) و(كونميبول).



وأثناء الاجتماع، الأول من نوعه الذي يعقد بمدريد، للحديث حول هذا الملف، تقدم أعضاء (كونميبول) بهذا الطلب رسميا، فيما رد ممثلو حكومة مدريد أنه يتعين عليهم وعلى وزارة الداخلية دراسة المقترح أولا.



وكان من المقرر أن يجرى اللقاء في الأرجنتين، السبت الماضي، قبل أن يتم تأجيله بعد اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي كانت تقل لاعبي بوكا جونيورز إلى ملعب مونومنتال وأصيب بعض منهم.



وأعلن (كونميبول)، الثلاثاء الماضي، أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين لأسباب أمنية.



وسيعتمد القرار النهائي بشأن إقامة المباراة في مدريد على قرار آخر سيصدر من جانب لجنة الانضباط المستقلة التابعة للاتحاد القاري للعبة، التي ستجري جلسة استماع للنظر في طعن تقدم به بوكا جونيورز لاحتساب النتيجة لصالحه بعد عنف مشجعي ريفر بليت.



وبادرت قطر وميامي وملاعب في البرازيل وكولومبيا بطرح نفسها لاستضافة المباراة، التي تعتبر الأبرز في تاريخ بطولة ليبرتادوريس طوال تاريخها الممتد 58 عاما، لكن موقع إسبانيا كبلد كروي يرتبط بخطوط طيران منتظمة من وإلى أمريكا الجنوبية يعزز من فرص استضافته للمباراة.



وسيمثل الفائز بكأس ليبرتادوريس اتحاد أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية، التي ستقام في الإمارات 12 ديسمبر/كانون الأول، وسيخوض الفريق المنتمي أمريكا الجنوبية أولى مبارياته يوم 18، وسيشارك ريال مدريد في البطولة.



يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز.

*موقع كورة

