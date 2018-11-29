ميلان يسحق ديديلانجي في الدوري الأوروبي

اكتسح نادي ميلان الإيطالي، ضيفه ديديلانجي، بنتيجة 5-2، اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



خماسية ميلان، حملت توقيع باتريك كوتروني وهاكان كالهانجولو وفابيو بوريني، وستيلفيو كروز بالخطأ في مرماه، ونفس الحال مع توم شنيل.



وارتفع رصيد ميلان إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما ظل ديديلانجي بدون أي نقاط في المركز الأخير.



بدأ ميلان، المباراة بشكل ضاغط من أجل هز الشباك، واستلم جونزالو هيجواين، الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد تصويبة قوية مرت بجانب المرمى.



وأنقذ لاندري بونيفوي، حارس مرمى ديديلانجي، مرماه من هدف محقق، بعد تسديدة من خارج المنطقة عن طريق هاكان كالهانجولو، في الدقيقة السابعة.



وبنفس طريقة كالهانجولو، سدد هيجواين تصويبة أخرى، من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس.

ولاحت فرصة خطيرة للضيوف، في الدقيقة 16، بعدما حصل بريان ميليسي، على الكرة على حدود المنطقة، وسدد بلمسة واحدة، لكنها علت العارضة.



وسجل باتريك كوتروني، الهدف الأول لميلان في الدقيقة 21، بعدما تسلم تمريرة هيجواين، ليسدد بنجاح داخل شباك الضيوف.



وأدرك ديديلانجي، التعادل في الدقيقة 39، بعد قذيفة صاروخية من دومينيك ستولز، أسكنها الشباك.



وتمكن دافيد توربيل، مهاجم ديديلانجي، من قلب النتيجة لصالح فريقه، في الدقيقة 49، بعدما سجل الهدف الثاني للضيوف، على يمين بيبي رينا، حارس مرمى ميلان.



ودفع جاتوزو، مدرب ميلان، بسوسو بدلًا من خاليلوفيتش في الدقيقة 51، من أجل تعديل الأمور.

وكاد ستولز، أن يسجل الهدف الثالث للضيوف، بعد تسديدة قوية مباغتة، مرت بجوار القائم الأيمن لميلان.



وعاد ميلان في الدقيقة 66، ليسجل هدف التعادل، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من هاكان كالهانجولو، سجلها ستيلفيو كروز، بالخطأ في مرماه.



وانتفض الروسونيري، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70، بعد تصويبة زاحفة على يمين الحارس، ثم ضاعف ميلان النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 78، بعدما سجل توم شنيل، هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه.



وتمكن فابيو بوريني، من تسجيل خامس أهداف ميلان في الدقيقة 81، بعد عرضية من سوسو سددها كالهانجولو في العارضة، لترتد إلى بوريني الذي وضعها داخل الشباك بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز ميلان.

