للمرة السادسة.. بوفون يكرس عقدة صلاح

يعد النجم المصري محمد صلاح واحدًا من أبرز نجوم الكرة العالمية في آخر موسمين، وتمكن من فرض اسمه كواحد من اللاعبين المرعبين لحراس المرمى في مختلف الأندية.



ولكن الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون ظل عائقًا وسدًا منيعًا أمام صلاح، خلال المواجهات التي جمعت بين الطرفين، وكان آخرها أمس الأربعاء خلال لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان بحديقة الأمراء، والذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، أحرزه ميلنر من ضربة جزاء.



سجل مخيب



يظل سجل بوفون متوفقًا على صلاح، سواء في عدد مرات الفوز، أو حتى في نظافة شباكه، وحرمان الفرعون المصري من إحراز أي هدف فيه، حتى وهو في قمة تألقه مع روما ثم رفقة ليفربول.



صلاح واجه بوفون خلال مشواره في 6 مباريات، الأولى كانت مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي في موسم 2014/2015، وانتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.



بينما خاض صلاح مع روما 4 مباريات في مواجهة بوفون، فاز في اثنين وخسر مثلهما، وفشل أيضًا في إحراز أي أهداف في العملاق الإيطالي، على الرغم من إحراز فريقه لـ5 أهداف في هذه المباريات.



والمباراة الأخيرة كانت مع ليفربول أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، وتمكن النادي الفرنسي من الفوز بهدفين مقابل هدف، أحرزه جيمس ميلنر من ضربة جزاء، وفشل صلاح مرة جديدة في هز شباك بوفون.



في غياب بوفون

في غياب بوفون عن حراسة فريقه عند مواجهة محمد صلاح، تتحسن الأرقام نسبيًا، حيث واجه النجم المصري الفرق التي يلعب لها الجدار الإيطالي في غيابه، 3 مرات، اثنين منها مع فيورنتينا أمام يوفنتوس بنصف نهائي كأس إيطالي موسم 2014/2015.



وتمكن صلاح خلال مباراة الذهاب أن يحرز هدفين ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف، وكان حارس يوفنتوس وقتها ستوراري، وجلس بوفون على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.



ولكن في مباراة العودة فشل صلاح في هز الشباك على الرغم من غياب بوفون، ومشاركة النجم المصري لمدة 90 دقيقة، ليخسر فيورنتينا بثلاثية نظيفة ويخرج من كأس إيطاليا.



المواجهة الثالثة كانت أمام باريس سان جيرمان في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، واستطاع ليفربول أن يحقق فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشارك أريولا بدلًا من بوفون في حراسة مرمى النادي الفرنسي، ورغم ذلك فإن صلاح فشل أيضًا في هز شباك النادي الباريسي.

*موقع كورة

