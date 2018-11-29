رياضة | مدرب الهلال: نحترم النفط العراقي.. وهدفنا الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال: نحترم النفط العراقي.. وهدفنا الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، على احترامه الشديد لفريق النفط العراقي، مشيرًأ لأن الهلال هدفه الفوز بمباراة الغد، وحسم التأهل إلى دور الـ8 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النفط العراقي، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد فرانسو حريري، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزعيم برباعية دون رد.

وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال والنفط الذي عُقد، اليوم الخميس: "سعيدون بتواجدنا في العراق، لمواجهة فريق النفط العراقي.. نحترم منافسنا كثيرًا، وأتينا إلى هنا من أجل تحقيق الانتصار".

وواصل: "نعلم أننا سنواجه منافسًا ليس لديه ما يخسره، وسنعمل على تحقيق الفوز، والظفر ببطاقة التأهل.. يعلم الجميع أن الهلال يسعى في كل مباراة يخوضها إلى تحقيق الفوز".

واختتم: "هدفنا أن نُحقق الفوز مُجددًا بعد أن تعادلنا في مباراة الدوري أمام الفيصلي".