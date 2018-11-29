رياضة | نجم ليفربول السابق يصف نيمار بـ"الطفل" لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يصف نيمار بـ"الطفل" لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن جيمي كاراجر مدافع فريق ليفربول الإنجليزي السابق، هجومًا عنيفًا على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد خسارة الريدز بالأمس في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة الأمس بين ليفربول وباريس سان جيرمان، تعمد نيمار السقوط على الأرض والتحايل على حكم المباراة للحصول على مخالفات غير صحيحة.

وقال كاراجر للتلفزيون النرويجي: "ما فعله نيمار أمر مُحبط للغاية، فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم ولكن ما يفعله أمر مُخجل للغاية".

وأضاف: "إذا استمر نيمار في التحايل على الحكم وادعاء السقوط والتمثيل للحصول على مخالفات، فلن يتذكره أحد إلا بهذه التصرفات السيئة".

وواصل: "نيمار كان يتصرف مثل الطفل وأعتقد أن باريس سان جيرمان فريق كبير ولا يصح أن يتصرف لاعبوه بهذا الشكل".

يذكر أن نيمار كان قد أحرز الهدف الثاني لنادي باريس سان جيرمان في شباك الحارس البرازيلي أليسون، في مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا من قبل نادي باريس سان جيرمان ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب مجموعته الأوروبية.