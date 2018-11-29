رياضة | السعوديين يعودوا لمنصات الألقاب الآسيوية بعد أربع سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعوديين يعودوا لمنصات الألقاب الآسيوية بعد أربع سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء تتويج اللاعب تركي العمار نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي تحت 19 عامًا بجائزة أفضل لاعب آسيوي شاب عن عام 2018، كخبر سار لكرة القدم السعودية وإشراقة أمل نحو تحقيق مستقبل أفضل في الفترة المقبلة.

وتوج تركي العمار بلقب أفضل لاعب آسيوي شاب، لتألقه بشكل لافت للأنظار مع الأخضر تحت 19 عامًا في بطولة كأس أمم آسيا، التي أقيمت في إندونيسيا بالعام الجاري، حيث سجل أربعة أهداف في البطولة، وساهم في فوز الأخضر الشاب باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

والجدير بالذكر أنه بعد عام 2014 لم يُتوج أي لاعب سعودي بأي جائزة من جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث كان ناصر الشمراني آخر لاعب مُتوَّج بجائزة أفضل لاعب آسيوي عن عام 2014 من اتحاد القدم الآسيوي.

وانهالت برقيات التهنئة على اللاعب تركي العمار من قِبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أعرب عن سعادته بتتويج لاعب نادي الشباب بالجائزة، كما حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تهنئة اللاعب بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب آسيوي شاب.