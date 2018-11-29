رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من حسم أول صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من حسم أول صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو النادي الأهلي المصري من التعاقد مع محمود وحيد لاعب نادي مصر المقاصة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وأبدي الظهير الأيسر للمقاصة رغبته في الانتقال للنادي الأهلي، وعقد مسئولو المقاصة جلسة مع مجلس إدارة الفريق الاحمر، من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

ويقدم محمود وحيد موسما مميزا مع المقاصة، حيث سجل الكثير من الأهداف التي ساعدت الفريق علي تحقيق نتائج جيدة.