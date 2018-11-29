رياضة | تأهل ريال بيتيس ولشبونة للدور الـ32 بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهل ريال بيتيس ولشبونة للدور الـ32 بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد نادي دينامو كييف الأوكراني لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي ، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه أستانا الكازاخي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الحادية عشر من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد دينامو كييف إلى 11 نقطة، لينفرد بالصدارة ويحجز أولى بطاقات التأهل عن المجموعة للدور التالي، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه، أستانا، فيما احتل رين الفرنسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، قبل لقائه مع مضيفه يابلونك التشيكي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، في وقت لاحق اليوم ضمن نفس الجولة.

ويدين دينامو كييف بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بنيامين فيرييتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29.

وفي المجموعة السابعة، قلب رابيد فيينا النمساوي تأخره صفر / 1 أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، إلى فوز مثير 2 / 1.

وارتقى رابيد فيينا إلى صدارة المجموعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فياريال الإسباني، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم مضيفه رينجرز الاسكتلندي، صاحب المركز الأخير برصيد خمس نقاط، بفارق المواجهات المباشرة خلف سبارتاك موسكو، الذي يحتل المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وواصل أرسنال الانجليزي انتصاراته في المجموعة الخامسة، بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه فورسكلا الأوكراني، فيما اكتسح سبورتنج لشبونة البرتغالي مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني 6 / 1.

واحتفظ الفريق اللندني، الذي ضمن الصعود منذ الجولة الماضية، بصدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، فيما احتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد عشر نقاط، ليتأهل أيضا للدور المقبل، وتجمد رصيد فورسكلا وكارباكا عند ثلاث نقاط، ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

واقترب ميلان الإيطالي خطوة هامة نحو الصعود للدور القادم بفوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه ديديلانجي اللوكسمبورجي في المجموعة السادسة، التي شهدت تأهل ريال بيتيس الإسباني عقب انتصاره الثمين 1 / صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، ميلان، في حين احتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وبقي ديديلانجي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبات الفريق الإيطالي بحاجة للحصول على نقطة التعادل في لقائه القادم أمام مضيفه أولمبياكوس بالجولة الأخيرة في المجموعة، لنيل بطاقة الترشح الثاني لدور الـ32 برفقة بيتيس بتلك المجموعة.

وفي المجموعة الأولى، حقق آيك لارناكا القبرصي فوزا معنويا 2 / 1 على مضيفه زيوريخ السويسري، فيما تعادل بايرليفركوزن الألماني 1 / 1 مع ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وانفرد ليفركوزن بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، زيوريخ، علما بأنهما ضمنا التأهل لدور الـ32 للمسابقة منذ الجولة الماضية، فيما احتل آيك لاناكا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع لودوجوريتس في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

وتأهل ريدبول سالزبورج النمساوي للدور المقبل، بفوزه 1 / صفر على ضيفه لايبزج الألماني في المجموعة الثانية، التي شهدت فوز سيلتيك الاسكتلندي بالنتيجة ذاتها على مضيفه روزنبورج النرويجي.

وعزز ريدبول صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ارتفع رصيد سيلتيك إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وأصبح بحاجة للحصول على نقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة للصعود رسميا، في حين تجمد رصيد لايبزج عند ست نقاط في المركز الثالث، وظل روزنبورج في المؤخرة بلا نقاط.

وبلغ زينيت سان بطرسبرج الروسي للدور القادم، بفوزه 1 / صفر على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المجموعة الثالثة، فيما تغلب بوردو الفرنسي 2 / صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

ورفع زينيت رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه سلافيا براغ، واحتل كوبنهاجن المركز الثالث بخمس نقاط، وحل بوردو في المؤخرة برصيد أربع نقاط.

وحجز فناربخشه التركي بطاقة التأهل الثانية لدور الـ32 عن المجموعة الرابعة برفقة دينامو زغرب الكرواتي، الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية، بعدما تعادل معه بدون أهداف.

واستفاد الفريق التركي من تعادل اندرلخت البلجيكي بنفس النتيجة مع ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وبقي دينامو زغرب في الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما احتل فناربخشه المركز الثاني بثماني نقاط، متفوقا بفارق أربع نقاط على سلافيا ترانفا، صاحب المركز الثالث، وتذيل اندرلخت الترتيب بنقطتين.