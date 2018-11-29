رياضة | أسامة سعيد حكم الكرة الطائرة: لقاءات القمة هي الأصعب تحكيمياً وهذه رسالتي لوزارة الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة سعيد حكم الكرة الطائرة: لقاءات القمة هي الأصعب تحكيمياً وهذه رسالتي لوزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كنتُ لاعباً للكرة الطائرة بنادي الترسانة وبعد وصولي لسن ال18 انتقلت لنادي الشرقية للدخان ونتيجة الإصابة التي تعرضتُ لها والعملية الجراحية التي أجريت لي في قدمي وأبعدتني عن الملاعب اتجهتُ لمجال التحكيم منذ سنه 1994 وإلى الآن"

بهذه العبارة بدأ الكابتن أسامة سعيد حكم الكرة الطائرة حديثه الخاص للفجر الرياضي..

حدثنا عن أصعب مباراة في مشوارك؟ لقاء الاهلي والزمالك في نادي الزمالك تحت 15 سنه في عام 2010 لانه كان من الممنوع إقامة أي مباراه للاهلي والزمالك في أحد الناديين بالاضافة الي حساسيه المباراة اللي يتأهل فائزها الي البطولة المجمعة وقد وفقني الله عز وجل في هذا اللقاء بدون اخراج أي كارت للاعبين والجهاز الفني وقد كانت هذه أول مباراة بين الفريقين لم يتم توقيع أي عقوبة علي أي لاعب من الاعبين أو الأجهزة الفنية وانتهت المباراة بفوز الاهلي علي الزمالك 1/3 وكانت المباراة بالجمهور الفريقين. كيف يستعد الحكم بدنياً قبل كل مباراة؟ يتم عمل تدريبات بدنية ولكن ليست مثل تدريبات الاعبين فنحن نحكم مبارياتنا ونحن واقفون ولا يوجد مجهود بدني أثناء المباريات. ماذا عن رسالتك لوزارة الشباب والرياضة؟ عدم الاهتمام بكرة القدم فقط ولوتم الصرف نصف ما يُصرف علي كرة القدم يتم صرفه علي باقي الألعاب الاخري والاهتمام بقاعدة الناشئين ومراكز الشباب وعودة الرياضة للمدارس ففي هذه الحالة سنجد لاعبات ولاعبين يمثلون مصر في المحافل الدولية والاولمبية والاعتماد عليهم. في رأيك.. هل تقوم الاتحادات بدورها كما ينبغي؟ الاتحادات تقوم بتدبير مواردها عن طريق الشركات الراعية واهتمام الفضائيات والتلفيزيون لاعطاء مساحة لكل الألعاب لنشر الألعاب الجماعية والفردية الاخري وذلك لعمل جذب لها في هذه الحالة سوف يتم الارتفاع لمستوي الألعاب الاخري. وهناك نقطة غاية في الأهمية فالاتحاد ليس لديه منظومة اعلامية علي مستوي عالي والدعم بسيط من الإعلام الذي يهتم بلعبة كرة القدم فقط عن باقي الألعاب. ختاماً.. ما هي رسالتك للجماهير وأولياء الامور؟ يجب الالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص فالرياضة بدون جمهور ليس لها اي طعم كما أتوجه بالشكر لجميع السادة المدربين والزملاء علي المجهود الذي يقومون به مع الاعبين فهم أحد أسباب ونجاح اللعبة لأنهم شركاء في المنظومة.

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