إنبي يوافق على رحيل مدربه

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، إن إدارة النادي، وافقت على الاستقالة التي تقدم بها خالد متولي، المدير الفني للفريق البترولي.

وأضاف محمد من خلال تصريحات لـ”مصراوي” أن إدارة النادي قبلت الاستقالة من جانب متولي والتي تقدم بها عقب مباراة المصري.

وخسر إنبي مباراة المصري المؤجلة من الجولة 7 من عمر الدوري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلم مصراوي أن المباراة التي جرت الخميس، كانت المهلة الأخيرة من جانب الإدارة للمدرب في ظل تراجع الأداء والنتائج.

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