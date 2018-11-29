المصري يقلب تأخره بهدف لفوز بثلاثية ويقفز للمركز العاشر

استطاع لاعبو المصري البورسعيدي قلب تأخرهم بهدف أمام إنبي لفوز بثلاثية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري.

وتقدم إنبي سريعًا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق لاعبه مارشال أوداه قبل أن يتعادل أحمد جمعة للمصري في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تقدم إسلام عيسى سريعًا للمصري في الدقيقة 62 مُسجلاً الهدف الثاني قبل أن يصنع لمحمود وادي الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى النقطة 16 في المركز العاشر بعدما كان في المركز السابع عشر قبل المباراة، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.

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