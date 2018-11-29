الأهلي يبدأ تنفيذ خطوات إنشاء مشروع متحف النادي

بدأ المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس اللجنة المشرفة على إنشاء متحف النادي، اليوم الخميس، تنفيذ الخطوات الفعلية لهذا المشروع بإعداد التصورات الهندسية والإنشائية الخاصة بتدشين المتحف، والذي تحدد له أن يكون بملعب التتش بالجزيرة.

وكان سراج الدين، قدم تصورا شاملا عن مشروع إنشاء متحف النادي لمجلس الإدارة، ولاقى استحسان المجلس، وتم إصدار قرار رسمي بالبدء فورا، في أولى خطوات المشروع تحت إشراف عضو المجلس الذي عقد العديد من الجلسات الهامة مع اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته، لبحث كافة الخطوات الخاصة بالمشروع من أجل الشروع في تنفيذها والانتهاء منها قريبا.

وشهدت الأيام الماضية وصول أكثر من عرض من بعض الشركات العالمية والمحلية بشأن تصور تدشين المتحف على الطراز العالمي، حيث تتم المفاضلة في الوقت الحالي بين تلك العروض التي سيكون الاختيار فيها وفقا للرؤية المقدمة وأيضا سابقة الأعمال والخبرة، خاصة وأن إحدى هذه الشركات تولت مهمة إنشاء متاحف أندية عالمية كـ(ريال مدريد، وبرشلونة الإسبانيين، وإي سي ميلان الإيطالي).

من جانبه، قال سراج الدين إن فكرة إنشاء متحف الأهلي تبقى مشروعا عملاقا، يتمسك مجلس إدارة النادي بتنفيذه، مؤكدا أنه تمسك بفكرة إنشاء المتحف داخل ملعب التتش بالجزيرة، حتى يكون الأمر على طريقة الأندية العالمية التي تضم ملاعبها متحفا خاصا بها يحتوي على بطولاتها، وألقابها، وميدالياتها، وقمصان أبرز نجومها على مر العصور.

وأضاف سراج الدين، أن الأهلي سوف يسير على نهج ريال مدريد وبرشلونة من حيث تواجد متحف النادي العملاق داخله، كما هو الحال في “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي، وأيضا “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

وأوضح أن المتحف سيكون مفتوحًا لأعضاء وجماهير الأهلي. حيث سيتم وقتها السماح للأعضاء والجماهير بدخول المتحف، وغرف اللاعبين، والتقاط الصور التذكارية داخله.

وأشار سراج الدين، إلى أن فكرة إنشاء متحف الأهلي المصري داخل مقر النادي بالجزيرة تأتي أيضا للتعبير عن عراقة مقر الجزيرة، وتخليدا لملعب التتش التاريخي الذي شهد العديد من الأجيال الذهبية التي دافعت عن اسم الأهلي، وارتدت قميصه، مشيرا إلى أن تدشين متحف الأهلي داخل ملعب التتش لن يكون المتحف النهائي لاحتضان بطولات وألقاب النادي الأهلي، ولكنه سيكون بمثابة أمر مؤقت لحين إنشاء استاد الأهلي في الشيخ زايد والذي سيضم وقتها متحف النادي الرئيسي .

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