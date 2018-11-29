شكرا لقرائتكم بيكيه يعترف بصعوبة عودة نيمار لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جيرارد بيكيه مدافع برصلونة الإسبانى على صعوبة عودة النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف البارسا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث بيكيه فى تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلا "علاقتنا كلاعبين جيدة للغاية مع نيمار فى غرفة الملابس، والجميع يعرف ذلك الأمر، عودتة إلى برشلونة صعبة للغاية، ليس بالأمر السهل عليه أن يعود، الأمر يتعلق بألقاب الأن، سنرى ما سيحدث فى الصيف".

وتابع بيكيه قائلا "نيمار لاعب جيد للغاية، هو لاعب فى باريس سان جيرمان الآن، لقد قرر المغادرة من هنا وكلنا نحترم ذلك".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى امكانية عودة نيمار إلى برشلونة، لعدم شعوره بالارتياح داخل النادى الفرنسى، والذى انتقل إلى صفوفه قادما من الفريق الكتالونى فى صيف 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.