شكرا لقرائتكم رسميا .. خالد متولى يرحل عن انبى بعد هزيمة المصرى بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح خالد متولى المدير الفنى لإنبى، عن تقديم استقالته من قيادة الفريق البترولى بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، اليوم، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع بالدورى ولم يدخل خالد متولى، غرفة ملابس إنبى كعادته بعد نهاية لقاء المصرى، حزنا على أداء الفريق والنتائج السلبية التى وقع فيها البترولى خلال الفترة الماضية.

من جانبه علق خالد متولى على مصيره فى تصريحات تليفزيونية لقناة on sport قائلاً:"قولنا واشتغلنا وشرحنا ولكن أخطاء تسببت فى الخسارة.. اجتهدت وكافحت ولكن ليس هناك توفيق، سوف أجلس مع نفسي اليوم لحسم مستقبلى".

من جانبه قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى، إن خالد متولى تقدم باستقالته عقب نهاية المباراة وكان اليوم السابع قد نشر يوم الخميس الماضى إن خالد متولى قد حصل على فرصة حتى نهاية مباراتى المقاصة ثم المصرى وهو ما حدث برحيل المدير الفنى عقب لقاء الهزيمة من البورسعيدى.