شكرا لقرائتكم المصرى يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على انبى بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق المصري البورسعيدي من الفوز علي نظيره إنبي ، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

وتقدم اوادا مارشال لاعب انبي لفريقه في الدقيقة الثانية، وتعادل أحمد جمعة للمصرى البورسعيدي في الدقيقة 43 ، واحرز اسلام عيسي الهدف الثاني في الدقيقة 62، واختتم اهداف المصري محمود وادي في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، ارتفع المصرى الى المركز العاشر برصيد 16نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه 4مباريات مؤجلة ، فيما استمر إنبى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 20هدف وتلقت شباكه 25 هدف .

وألغى حكم مباراة المصري وانبي ، هدف لمحمد كوفى لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 25 بداعى التسلل ،ودخل لاعبي المصري البورسعيدي في اعتراضات مع حكم المباراة بسبب الغاء الهدف ، قبل أن يتدخل الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفي يونس لاحتواء الأمر.

وخاض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وفي الدفاع: محمد جابر – أحمد شوشه – محمد كوفي – مصطفى مارسيلو، وفي الوسط: محمود القط – حجاج عويس – فريد شوقي – ناصر دي ماريا، وفي الهجوم: محمود وادي – أحمد جمعة.

فيما خاض انبي المباراة بتشكيل يتكون من ، وجاء تشكيل إنبي كالتالي، فى حراسة المرمى : محمود جاد، وفي خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبري، وفي خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى، وفي خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال.