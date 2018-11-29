شكرا لقرائتكم ليوناردو يعيد الوحدة للانتصارات.. والشارقة يواصل صدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق الشارقة صدارة الدوري الإماراتي ، بتعادله 1-1 مع ضيفه الوصل يوم الخميس في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز الوحدة على عجمان 2 - 1 ،والعين على دبا الفجيرة 4 - صفر، وتعادل اتحاد كلباء مع بني ياس سلبيا.

وتقدم الشارقة بهدف سجله ريان مينديز في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ،وتعادل الوصل بهدف سجله كايو كانيدو في الدقيقة 43، وانهى الوصل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هزاع سالم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الشارقة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب متفوقا على العين الإماراتي بفارق المواجهات المباشرة، حيث كان الشارقة فاز على العين 2 - 1 في الجولة الثامنة، في المقابل، رفع فريق الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، وبهذا التعادل حافظ الشارقة على سجله حاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم ،حيث كان هذا التعادل هو الرابع للفريق هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو الثاني للوصل في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في ست مباريات.

وفي المباراة الثانية، قلب الوحدة تأخره بهدف أمام مضيفه عجمان إلى فوز 2 - 1، وتقدم عجمان بهدف سجله مامي تيام في الدقيقة 38 ،وتعادل ليوناردو دا سيلفا للوحدة في الدقيقة 43 ،قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد عجمان عند 16 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، فاز العين على ضيفه دبا الفجيرة 4 - صفر، وتقمص ماركوس بيرغ دور البطولة في فريق العين وسجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 15 و47 ـوأضاف حسين الشحات وكايو فيرنانديز الهدفين الأخرين في الدقيقتين 19 و49 على الترتيب.

ورفع العين رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد دبا الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر الأخير، ويذكر أن هذا الفوز هو الثامن للعين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لدبا الفجيرة مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت اتحاد كلباء بضيفه بني ياس، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، وأهدر بيدرو كوندي لاعب بني ياس ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 70، ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف بني ياس صاحب المركز السابع.