شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل تراجع مستوى نتائج النادى الأهلى، وجه محسن صالح المدرب الفنى الأسبق للنادى الأهلى رسائل قاسية لبعض لاعبى الأهلى والتى جاءت كالتالى: ازاروا: "كان ماشي حاله وماشيه معاه ولما جالو عرض والاهلي رفضه انقلب ضده". مؤمن زكريا: "كان ورقة رابحة الطمع ملا عينيه مبقاش شايف حوليه". سعد سمير: "كان بياكل تراب علشان يلعب ولما أكل بقلاوة تقلت رجليه". محمد الشناوى: "اثبت أن قرار خروجه (من الاهلي) كان سليم". مروان محسن:" خطر وهو في العمليات". صلاح محسن: "واد شيك مبيعرفش".

يذكر أن النادى الأهلى تعرض لإخفاق أفريقى وعربى عقب خسارة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، وخروجه من البطولة العربية أمام نادى الوصل، وصولا إلى الخسارة من نادى "المقاولون العرب" بهدف نظيف.

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .