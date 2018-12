شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يوجه رسالة تحفيز لـ "الأهلى" و"ليفربول".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان يوسف الشريف، رسالة تحفيز إلى النادى الأهلى المصرى، ونادى ليفربول الإنجليزى، من أجل تحفيزهم خلال الفترة المقبلة.

واستعان يوسف الشريف بمقولة للاعبة التنس الشهيرة "سيرينا ويليامز" والتى تقول: "الأبطال لا يعرفوا بانتصاراتهم.. ولكن بقدرتهم بالعودة للانتصارات عقب السقوط"

A champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall(serena williams).





يذكر أن النادى الأهلى تعرض لإخفاق أفريقى وعربى عقب خسارة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، وخروجه من البطولة العربية أمام نادى الوصل، وفيما تعرض نادى ليفربول للخسارة أمام نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى دورى أبطال أوروبا، ويحتاج إلى الفوز من أجل الصعود إلى دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية الأشهر.