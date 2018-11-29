شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب فرق الدورى المصرى الممتاز الخميس 29 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الخميس 29 /11/ 2018 مباراة وحيدة فى بطولة الدورى الممتاز بين المصرى البورسعيدى وإنبى ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى المصرى الممتاز. ويواصل فريق الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط. وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالى:

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